Nuova Alfa Romeo Stelvio ritarda il debutto ecco il perchè

La, inizialmente prevista per aprile 2025, vedrà il suoposticipato al 24 giugno 2025, data in cui il marchio festeggerà il suo 115º anniversario. In tale occasione, è probabile che venga presentata la versione Quadrifoglio ad alte prestazioni. La gamma completa sarà svelata successivamente, probabilmente in autunno, con l’apertura degli ordini per la versione elettrica. La variante ibrida, invece, dovrebbe arrivare nelle concessionarie all’inizio del 2026.Lasarà costruita sulla piattaforma STLA Large di Stellantis e rappresenterà un passo significativo nella strategia di elettrificazione del marchio. Le versioni elettriche avranno potenze comprese tra 350 CV e 1.000 CV per la variante Quadrifoglio. È previsto che la produzione avvenga nello stabilimento di Cassino, con ilufficiale atteso per la metà del 2025.