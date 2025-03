Calcionews24.com - Novellino: «Conte è il fuoriclasse del Napoli, avrei fatto la stessa mossa. Su Lukaku non accetto critiche»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Walter, ex allenatore, sulla stagione deldi Antonioin vista del Venezia. Tutti i dettagli in merito Walterha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Venezia-. VENEZIA-– «Ho lasciato affetto in entrambe le città, dove ho amici che continuavano a volermi bene. Ma è una partita squilibrata, non .