Nove mesi di Giuntoli e Thiago Motta hanno distrutto la Juventus

dilasono bastati per quello che possiamo definire un massacro sportivo senza precedenti. Non ricordiamo nulla di simile nello sport e nel calcio. Probabilmente nel calcio ci sarebbe da anrare il Napoli dello scorso anno, con De Laurentiis nei panni delre. Almeno c’è da dire che mentre stava distruggendo la sua creatura, il presidente non poteva certo bearsi con i peana di giornali e opinionisti. Come è invece accaduto per la strana coppiache persono stati adulati in maniera indecente dall’informazione italiana. E va anche detto che mentre perla musica è cambiata (ormai nessuno più si azzarda a paragonarlo a Massimiliano Allegri),da molti commentatori continua a essere assolto mentre è il principale responsabile della distruzione della