Notte di risse a Milano. In via Padova sedie e portaombrelli come armi, quattro persone in Questura

, 16 marzo 2025 – Da via Filzi a via, latra sabato 15 e domenica 16 aè stata particolarmente movimentata. Mentre fuori da un locale tra il Pirellone e piazza Repubblica Pugni, un 22enne ivoriano è rimasto per terra privo di sensi dopo essere stato preso a bastonate e calci in faccia, in viaall’altezza di via Transiti si è verificata una rissa in strada con tanto di spray,e unpresi in un locale e utilizzatementre il poco traffico dellasi è fermato. La lite, se così si può chiamare, pare sia iniziata in un locale di viaall'altezza di via dei Transiti, in una zona dove gli abitanti più volte hanno lamentato. Questo episodio è stato immortalato in un video. Si vedono almeno ottoazzuffarsi all'uscita, lanciarsi cose addosso, usare appunto lescudi eper colpire.