Ilrestodelcarlino.it - "Notaresco alla ripresa. Una sfida complicata"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Staccare a livello mentale". In casa Castelfidardo la sosta in campionato deve servire soprattutto a questo. Il tutto in vista della volata finale che inizierà fra una settimana esatta. Sette partitefine della stagione regolare dove il Castelfidardo dovrà essere bravo a conquistare quanto prima i punti che separano i biancoverdi dal tagliare il traguardo della salvezza. "E’ stata una settimana di recupero soprattutto sotto l’aspetto mentale, non per il fisico, perché la squadra deve allenarsi e deve prepararsi ancora meglio per l’inizio del rush finale" fa sapere l’allenatore Giuliodori. Che inizierà domenica con una trasferta alquanto impegnativa, con una delle squadre più in forma in questo momento: il. "Andremo a giocare contro una squadra che al momento va fortissimo e quindi da martedì sotto a preparare bene questo impegno sotto tutti i punti di vista".