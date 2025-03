Lapresse.it - Nord Macedonia, incendio in discoteca: le fiamme e i soccorsi

Strage in unadi Kocani, indel. Almeno 51 persone sono morte in unscoppiato nelle prime ore di domenica in un locale notturno. Almeno altre 100 persone sono rimaste ferite, ha dichiarato il ministro dell’Interno Panche Toshkovski in una conferenza stampa.Il rogo, secondo fonti ufficiali, è scoppiato intorno alle 2:35 del mattino durante un concerto di un gruppo pop locale. Nel locale sarebbero stati usati fuochi d’artificio e giochi pirotecnici che hanno causato l’del tetto. Toshkovski ha detto che la polizia ha arrestato un uomo, ma non ha fornito dettagli sul suo coinvolgimento.