Lapresse.it - Nord Macedonia, incendio in discoteca: 51 morti

Leggi su Lapresse.it

Sono 51 inell’scoppiato in unanella città di Kocani, nelladelorientale. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Panche Toshkovski in una conferenza stampa., l’forse causato da fuochi d’artificioL’è iniziato intorno alle 2:35 del mattino durante un concerto di un gruppo pop locale gruppo pop locale, secondo Toshkovski. Ha detto che i giovani frequentatori del locale hanno usato fuochi d’artificio che hanno causato l’del tetto. I video hanno mostrato il caos all’interno del locale notturno, con giovani che correvano nel fumo mentre i musicisti esortavano la gente a fuggire il più rapidamente possibile. “Questo è un giorno difficile e molto triste per la. La perdita di così tante giovani vite è irreparabile e il dolore delle famiglie, i familiari e gli amici è incommensurabile“, ha scritto su X il primo ministro delladel, Hristijan Mickoski.