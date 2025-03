Anteprima24.it - Non è un paese per vecchi, Antonio Conte lo sa benissimo

Tempo di lettura: 3 minutidi McBlu76 – Superato.o. Retrogrado. Con questa etichetta è arrivato. Ignorato dalle grandi d’Europa, finito o quasi.Allenatore capace di trasmettere ferocia agonistica, maniacale nella cura dei dettagli, nella pretesa di ciò che la squadra deve garantirgli, ma proprio per questo usurante, complicato pensare ad una programmazione a lungo termine, ad una progettualità.Grinta ed attributi, snobbato, così ci è stato venduto.Ed allora ci viene da sorridere quando ci dicevano chenon ci credesse più, che venduto Khvicha Kvaratskhelia avesse deposto le armi, si fosse arreso alla mediocrità dei mesi a venire, bandiera bianca e sopravvivere fino a fine campionato e poi distinti saluti.Perché probabilmente è proprio in quei giorni cheda Lecce ha capito che in realtà ci fossero gli estremi per costruire il capolavoro di una vita, di una carriera piena di campionati vinti, ma che nessuno mai poptrebbe avvicinarsi a quello che si sta giocando all’ombra del Vesuvio.