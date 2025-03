Liberoquotidiano.it - "Non è scontato che torni subito quello di prima". Jannik Sinner, l'avvertimento choc di Paolo Lorenzi

"Tre mesi senza giocare non sono facili, anche se in questo caso c'è il vantaggio di non essere infortunato. Dovremo essere pazienti, ritrovareil proprio miglior tennis non è mai facile”.è scettico sul futuro stato di forma di. Il numero uno al mondo potrebbe mantenere ilto nel ranking Atp. Ma non giocando da febbraio 2025, il suo corpo potrebbe risentirne. "Dovremo dargli un po' di tempo, anche se tutti sperano di vederloin campo a lottare per il titolo”, ha poi aggiunto. “Né Zverev né Alcaraz lo scorso anno hanno avuto la continuità per restare al passo con- ha sottolineato ancora al Corriere della Sera -. Un divario comeattuale non si recupera in tre mesi. Le difficoltà viste di recente forse nascono dal fatto che entrambi stanno cercando di evolversi rapidamente: Sacha spingendosi più a rete, Carlos affinando la scelta dei colpi.