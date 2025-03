Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Dramma in Italia, incendio in casa nella notte: non è riuscito a fuggire

Unscoppiato all’interno di un appartamento in via Santa Lucia, a Viterbo, ha causato la morte di un uomo. La vittima, Francesco Milioni, un novantaquattrenne che viveva da solo, è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco, seduto su una poltronacucina. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvarlo, probabilmente non èa scappare in tempo ed è rimasto intrappolato dalle fiamme.L’è divampato intorno alle 9.30 di venerdì mattina al quarto piano di un palazzo situato al civico 38. Ancora non è chiaro cosa abbia causato il rogo, ma si ipotizza che possa essere stato un telefonino lasciato in carica sopra un divano. Le fiamme si sono propagate rapidamente nell’abitazione. La causa del decesso dell’anziano sembra essere stata l’intossicazione da fumo.