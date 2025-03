Calciomercato.it - Non ce la fa per Roma-Cagliari: scelta obbligata per Ranieri

Claudiocostretto ad escludere il suo capitano per: fuori dalla lista dei convocati, ecco spiegato il motivoNiente da fare per Lorenzo Pellegrini, che salterà anche, dopo esser rimasto in panchina in Europa League contro l’Athletic Bilbao. Il capitano giallorosso non scenderà in campo per la sfida odierna contro i rossoblu a causa di uno stato influenzale, che gli impedisce di poter disputare l’incontro.Claudio(LaPresse) Calciomercato.itClaudio, dunque, ha escluso dai convocati il giocatore, che sta vivendo un periodo complicato. Infatti, persino Spalletti non sta facendo affidamento sul centrocampista per le due gare contro la Germania in Nations League. Pellegrini spesso viene lasciato fuori dagli undici titolari da, poiché sembra non essere al top della condizione fisica e soprattutto mentale.