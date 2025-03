Thesocialpost.it - “Non bisogna arrendersi”. Mara Venier scoppia a piangere in diretta a Domenica In

Leggi su Thesocialpost.it

Durante l’ultima intervista di Sandro Giacobbe aIn,non ha potuto trattenere le lacrime mentre ascoltava le parole del cantante, che ha dedicato un pensiero toccante a Nicola Carraro, il marito della conduttrice, da tempo alle prese con problemi di salute. Giacobbe ha raccontato della sua lotta contro la malattia, spiegando che dal 7 gennaio, a causa di un problema all’anca e complicazioni legate alla sua condizione, non può più camminare: “I medici mi hanno proibito di stare in piedi per il rischio di fratture”, ha spiegato. Nonostante la difficile situazione, il cantante ha affrontato con coraggio il percorso di recupero, sperando di poter tornare a esibirsi entro settembre.Poco dopo, Giacobbe è stato raggiunto in studio dalla moglie Marina Peroni, che ha raccontato, sorridendo, come stiano affrontando insieme questa nuova fase della vita, in cui lui è costretto a muoversi in carrozzina.