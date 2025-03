Ilnapolista.it - Nicolussi-Caviglia: «Abbiamo avuto le nostre occasioni, dovevamo essere più cinici»

e Radu, centrocampista e portiere del Venezia, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli di Conte.: «Una prestazione completa, di squadra e personale»Contenti per lo 0-0?: «Una buona partita,lepiù».La risposta di Radu: «Questo è lo spirito dello squadra che ci porterà all’obiettivo. Prestazione eccellente dei compagni, grazie a loro».Il Venezia hala palla per vincere:: «Una prestazione completa, di squadra e personale».L’impressione è che la squadra sia cresciuta:Radu: «Quando ci sono buoni risultati porta fame, lo stiamo facendo vedere. Presto arriverà la vittoria».A Radu. Ti sei riconquistato la Serie A:«Solo io e mia madre sappiamo quanto ho sofferto.