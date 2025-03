Inter-news.it - Nico Paz, il Como vuole tenerlo: strategia condivisa con il Real Madrid. Inter defilata?

Ilè determinato a trattenerePaz almeno per un’altra stagione. Il club lombardo, attualmente guidato da Cesc Fabregas, sta già lavorando in sinergia con ilper delineare unain vista della prossima estate. Il club spagnolo è pronto ad accontentarlo, a una condizione.NESSUN RISCATTO – Quando ilha cedutoPaz alper 6 milioni di euro, si è assicurato un diritto di recompra su tre anni, con cifre crescenti: 8 milioni nel 2025, 9 milioni nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Inoltre, il club spagnolo mantiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita, una clausola che rende ancora più complicata qualsiasi operazione di trasferimento. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilha già deciso di non esercitare la recompra nel 2025, ma ad una condizione ben precisa: chePaz resti al