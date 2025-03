Juventusnews24.com - Nico Gonzalez confermato dal primo minuto in Fiorentina Juve? Cosa ha in mente Thiago Motta, ecco la sua idea sull’argentino

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24titolare inha in, idee chiareFocus in attacco per questo, conche dovrebbe aver sciolto le riserve per il big match con vista Champions di questa sera.A sinistra agirà nuovadaldal tecbianconero. Siederà in panchina, inizial, invece Kenan Yildiz.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DILeggi suntusnews24.com