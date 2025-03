Ilrestodelcarlino.it - Neve e gelo in arrivo dopo l’allerta meteo gialla in Emilia-Romagna: le previsioni

Bologna, 16 marzo 2025 – Continuamaltempo inle grandinate e i piccoli tornado di ieri (video), ma in vista c’è finalmente il sole anche se va tenuto d’occhio l’abbassamento delle temperature che riporterà anche lain montagna sopra ai 1.200 metri di quota. PerchéL’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell´(Arpae) e la Protezione civile hanno infatti diramato anche per lunedì 16 un’allertavalida per tutta la giornata a causa piene dei fiumi che stanno scendendo a vallele intese piogge di questi giorni.coinvolge le pianure delle province di Reggio, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.è valida fino a mezzanotte di martedì 18 marzo e arrivaquella arancione diramata nei giorni scorsi.