Nessun alibi”, Spinazzola e Raspadori d’accordo dopo Venezia-Napoli

0-0, Leonardoe Giacomonel post partita: “Non ci sono”.Si è concluso 0-0 il match delle 12:30 tra. Nonostante le diverse occasioni per il, la grande prestazione del portiere, ex Inter, Radu è stata decisiva ai fini del risultato finale. Sulla partita hanno rilasciato alcune dichiarazioni Leonardoe Giacomo. Il primo, intervistato a Dazn, ha analizzato il match, il secondo, in conferenza stampa, ha toccato un argomento in particolare.: “L’orario? Cambia le abitudini, dobbiamo migliorare”Sul primo tempo e su ciò che ilavrebbe potuto fare,ha affermato:“Il primo tempo ci hanno imbucato veramente bene solo una volta, ma abbiamo difeso bene. Potevamo fare due-tre gol, anche da palla inattiva.