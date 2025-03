Movieplayer.it - NEON: da Cannes agli Oscar, l'anno d'oro dello studio in competizione con Netflix (e non con A24)

Gli ultimii 12 mesi, con Anora e non solo, sono stati strepitosi per los che, da molti, viene vista come la prima rivale dell'altros indipendente. Ma non è così. Quella di Anora nel 2024 anon è di sicuro stata una prima volta perin quanto a Palme d'oro. In precedenza ci sono stati Parasite (2019), Titane (2021), Triangle of Sadness (2022), Anatomia di una caduta (2023). Diciamo che con le sue acquisizioni, loha tenuto banco alla Croisette. Di sicuro però, i mesi compresi fra maggio del 2024 e marzo del 2025 sono stati qualcosa di davvero unico fra pellicole che hfatto incetta di premi. Come Anora che è riuscito a fare quello che neanche Bong Joon-ho era riuscito a ottenere: Sean Baker è .