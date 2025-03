Formiche.net - Nella corsa alle materie prime l’Ue non fa abbastanza. Report Euiss

In un contesto geopolitico sempre più incerto e con garanzie di sicurezza statunitensi in discussione, l’Europa si trova a dover affrontare una sfida strategica: garantire la fornitura dicritiche indispensabili per la difesa, il settore medico, nonché per le transizioni digitali e ambientali. Un recentedello EU Institute for Security Studies, realizzato in collaborazione da Joris Teer e John Seaman, evidenzia come le attuali politiche europee per de-rischiare le catene di approvvigionamento siano troppo lente e insufficienti.Il lavoro svoltoIlha raccolto il contributo di 33 stakeholder provenienti da istituzioni europee, Stati membri, think tank, organizzazioni di ricerca tecnologica e rappresentanti dell’industria, inclusi produttori e consumatori die operatori del settore dei semiconduttori.