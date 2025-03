Anteprima24.it - Nei Campi Flegrei finora sgomberate 302 persone

Tempo di lettura: 2 minutiDal 13 marzo scorso, complessivamente, nei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, le ordinanze di sgombero per gli effetti dello sciame sismico neihanno riguardato 127 nuclei familiari, pari a 302, di cui 37ospitate in alberghi convenzionati con la Regione Campania, 19 presso hub di accoglienza, e gli altri in autonoma sistemazione E’ quanto emerso oggi dalla nuova riunione del centro coordinamento soccorsi di aggiornamento sul bradisismo ai, convocato in via continuativa dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. Nell’incontro è emerso che proseguono gli interventi di verifica statica degli edifici da parte i vigili del fuoco, giorno e notte, con un dispositivo di esperti immutato.