NBA | settima vittoria per i Warriors battuti anche i Knicks Gilgeous-Alexander schianta Detroit

Continua il buon momento di forma dei Golden State, che nella notte NBA 2024/2025 conquistano ladi fila. Davanti al proprio pubblico, infatti, arriva un buon successo per 97-94 contro i coriacei New York. Stephen Curry guida la formazione di San Francisco con 28 punti, supprotato dai 18 di Moses Moody, partito in quintetto. Dall’altra parte, ichiudono con diversi rimpianti soprattutto dopo la tripla finale di un OG Anunoby da 23 punti e 9 rimbalzi. Non bastano nemmeno i 29 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.Sempre a Ovest, gli Oklahoma City Thunder trovano unaimportante per 107-113 sul campo deiPistons, una delle squadre più in forma della lega. I padroni di casa vanno sottodi 16 punti dopo l’espulsione di Cade Cunningham nel terzo quarto, prima di riportarsi sul -1 grazie ai 17 punti e 11 assist di Dennis Schroeder in uscita dalla panchina.