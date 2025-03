Oasport.it - NBA, i risultati della notte (16 marzo): troppa OKC per i Pistons di Fontecchio, Wizards a sorpresa sui Nuggets

Leggi su Oasport.it

Otto partite nellaNBA, una situazione playoff che si delinea sempre di più e molto da raccontare di quanto accaduto in campo. Per adesso, ricapitoliamo il fatto che a Est sono già ai playoff Cleveland Cavaliers e Boston Celtics e alla postsesason i New York Knicks, a Ovest certi dei playoff solo gli Oklahoma City Thunder (ma le cose potrebbero aggiornarsi molto rapidamente). Fuori causa New Orleans Pelicans e Utah Jazz.I Boston Celtics (49-19) appena citati battono in volata i Brooklyn Nets (22-45) per 113-115 e lo fanno con unadelle sue di Kristaps Porzingis, da 24 punti, con 22 dalla panchina di Payton Pritchard e 20 di Jayson Tatum; dall’altra parte 23 e 10 rimbalzi di Cameron Johnson e 21 di Keon Johnson. Nulla da fare per i Detroit(37-31) di Simone(4 per lui sta) contro gli Oklahoma City Thunder (55-12), trascinati nel loro 107-113 da un imperiale Shai Gilgeous-Alexander da 48 punti; sul fronte opposto 18 di Tobias Harris e 17 dalla panchina, con 11 assist, di Dennis Schroder.