Ilgiornaleditalia.it - Nba, Gilgeous-Alexander trascina i Thunder. Kerr da record

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per l'allenatore dei WSarriors è la vittoria 588,di franchigia NEW YORK (STATI UNITI) - Nella notte italiana dell'Nba Oklahoma Citypassa in casa dei Detroit Pistons per 113 a 107 e la vittoria porta in particolare la firma di Shaiche chiude con 48 punti, 6 assist