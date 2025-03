Lanazione.it - Narnia Spring Musica di primavera al Festival

Si chiama “The Joy of Music“ il concerto diche mercoledì alle 21 inaugura ilnella Cattedrale di Terni. L’edizione primaverile del, sempre con direzione artistica della pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro (nelle foto) sarà poi in scena fino al 9 aprile con quattro concerti-eventi, a ingresso gratuito, tra Terni, Narni e Amelia. “The Joy of Music“ sarà un concerto originale: Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Europadiretta dal maestro Lorenzo Porzio (che cura la direzionele del) si esibiranno in un viaggio tra il tempo e gli stili, dal barocco di Vivaldi fino alle composizioni originali della Pegoraro per pianoforte e orchestra. "Per me tornare a Terni – dice la celebre pianista – è sempre tornare ‘a casa’, il luogo dove ho mosso i primi passi nel mondo della, ho nutrito i miei sogni e iniziato a costruire il mio futuro di musicista e di donna.