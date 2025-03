Napolipiu.com - Napoli sprecone a Venezia, Conte: “Creato tanto, ma serviva più concretezza”

: “, mapiù”">Finisce a reti bianche la sfida traallo Stadio Penzo, un risultato che potrebbe pesare nella corsa Champions per i partenopei. Antonio, in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando il rammarico per le occasioni non sfruttate.“Penso che la partita l’abbiamo fatta dall’inizio alla fine. In queste gare, se fai gol, come hanno fatto Inter e Roma, riesci a portarla a casa. Se invece, come noi, Lazio e Atalanta, non concretizzi, allora diventa difficile. Ilha impostato la partita sulle palle lunghe e le seconde palle, ma nonostante questo abbiamo. Il problema è stato non aver segnato”, ha dichiarato il tecnico azzurro.non nasconde un certo fastidio per un episodio nel finale: “Mi ha dato molto fastidio il contropiede 6 contro 2 che abbiamo concesso.