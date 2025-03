Liberoquotidiano.it - Napoli, solo un pari a Venezia: una sola vittoria in sei partite, lo scudetto scivola via...

Leggi su Liberoquotidiano.it

In attesa del big match di questa sera, domenica 16 marzo, tra Atalanta e Inter, ilfrena sul campo del, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0. Un pareggio che raffredda le speranze-dei partenopei. Al Penzo, la squadra di Antonio Conte sbatte contro untosto e più vivo che mai, nonostante la classifica piuttosto compromessa: decisivo a più riprese Radu, autore di almeno quattro parate di alto livello. È stata una partita equilibrata e che tutte e due le formazioni avrebbero potuto vincere. Il primo tempo al Penzo regala divertimento ed emozioni, con numerose occasioni da gol per entrambe le squadre. Ilparte forte e, dopo appena cinque minuti, sfiora il vantaggio con Raspadori, il cui tiro colpisce il palo interno a Radu battuto. L'attaccante azzurro ci riprova al 18esimo con una conclusione potente, ma deviata sopra la traversa ancora dal portiere romeno.