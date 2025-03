Dayitalianews.com - Napoli, si torna a sparare: ucciso Emanuele Durante, aveva solo 20 anni

Leggi su Dayitalianews.com

, 20compiuti15 giorni fa, era su uno scooter (al momento non si sa se dao in compagnia di un amico) quando è statoa colpi di pistola da uno sconosciuto (o forse più). L’agguato è avvenuto ieri (15 marzo) poco dopo le 18,30 in via Santa Teresa degli Scalzi a. Qualche minuto dopoè stato trasportato all’ospedale ‘Pellegrini’ didove i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Poche le notizie raccolte sul posto dai carabinieri della Compagnia Stella ma gli investigatori stanno studiando le immagini degli impianti di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’agguato mortale. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche le frequentazioni recenti del giovane che non risulta aver avuto contatti con i clan della camorra.