Napoli Poggioreale | 17enne ferito davanti alla scuola fermato un coetaneo

: indagini lampo dei Carabinieri.per tentato omicidioLo scorso 12 marzo, unincensurato è statoin via Nuova, centrato da un proiettilegamba destra mentre era in scooter con un.Dopo un’indagine lampo, i carabinieri del nucleo operativo dihanno sottoposto a fermo undi Casoria, gravemente indiziato del tentato omicidio appena raccontato.Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima eraguida di uno scooter e, con lui, un amico.In via Nuova, poco distante dcasa circondariale e da una, un giovaneguida di un suv nero si sarebbe affiancato puntando un’arma contro di loro. Da solo in auto, avrebbe esploso un proiettile ferendo ilgamba.