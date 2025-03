Napolipiu.com - Napoli, occasione scudetto: a Venezia per il colpo decisivo

Leggi su Napolipiu.com

: aper il">Ilsi gioca una delle tappe più importanti della sua corsa al titolo. La trasferta di(ore 12:30) rappresenta un’unica per sfruttare lo scontro diretto tra Atalanta e Inter e guadagnare punti fondamentali nella volata.Come sottolineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, “ilgiocherà due partite in otto ore e quindici minuti”, perché il risultato del Penzo influenzerà inevitabilmente il valore della sfida serale tra le rivali. Vincere contro ilsignificherebbe mettere pressione su Inter e Atalanta e garantire comunque un vantaggio, qualunque sia l’esito della sfida del Gewiss Stadium.Un turno da non fallireL’opportunità offerta dal calendario è irripetibile: ilha già affrontato le dirette concorrenti e da qui alla fine non potrà più beneficiare di un loro scontro diretto.