Napoli Manna racconta la verità su Raspadori | l’annuncio in diretta

Serie A, Venezia: arrivano le parole del direttore sportivo Giovanniai microfoni di Dazn.Alle 12:30 andrà in scena la partita tra Venezia e: fondamentale per la corsa allo scudetto e la corsa alla salvezza. Oggi ci si gioca tanto al Penzo e, di conseguenza, sarà una partita molto intensa. Il direttore sportivo Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni sulla volontà dei partenopei di fare risultato e ha svelato un retroscena sul protagonista delle ultime settimane: Giacomosu: “Voleva giocare di più, siamo orgogliosi”Ai microfoni di Dazn, Giovanniha trattato diversi temi e parlato anche del vantaggio di avere in rosa molti italiani:“Numero di italiani? Un grande vantaggio e motivo d’orgoglio mandare 5 giocatori in Nazionale. Ci auspichiamo di ampliare questo numero di italiani in rosa”.