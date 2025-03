Terzotemponapoli.com - Napoli, Gilmour suona la carica: “Siamo qui per vincere”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Determinazione prima del matchBilly, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio contro il Venezia. Il giocatore scozzese ha ribadito la determinazione della squadra e l’obiettivo principale della trasferta: tornare a casa con tre punti fondamentali.“qui per ottenere i tre punti, Conte ci ha messo in guardia”, ha dichiarato, sottolineando il lavoro di preparazione svolto durante la settimana. “Ciallenati duramente per arrivare pronti a questa sfida”.: L’importanza di Antonio ConteL’impatto di Antonio Conte sulla squadra è evidente. Il tecnico ha trasmesso alla squadra un senso di disciplina e consapevolezza, come emerge dalle parole di. Ilnon vuole sottovalutare nessun avversario, e il Venezia rappresenta un ostacolo da affrontare con il massimo impegno.