Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte: “Errore inaccettabile, ma squadra viva”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Una partita dominata ma senza golAntoniosi presenta in conferenza stampa dopo il pareggio delcontro il Venezia. Il tecnico azzurro analizza la gara con lucidità, sottolineando i punti positivi e quelli da migliorare. “Penso che la partita l’abbiamo fatta dall’inizio alla fine”, afferma. Tuttavia, il mancato gol pesa: “Se segni, come hanno fatto Inter e Roma, fatichi ma poi la porti a casa. Se non fai gol diventa difficile, perché questo è un campo ostico”.si dice comunque soddisfatto della prestazione, soprattutto perché laha mantenuto la porta inviolata dopo otto giornate.L’che non accettaNonostante il controllo del match, c’è un episodio che ha infastidito particolarmente: il contropiede subito nel finale. “Quello che mi ha dato molto fastidio è l’aver preso contropiede alla fine 6 contro 2.