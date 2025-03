Napolipiu.com - Napoli bloccato sullo 0-0 a Venezia, Conte: “Abbiamo fatto la partita, ma bisogna segnare”

0-0 a: “la, ma”">Ilnon va oltre lo 0-0 sul campo del, in una sfida che ha lasciato Antoniocon più di un rammarico. Ai microfoni di DAZN, il tecnico azzurro ha analizzato la prestazione della sua squadra, evidenziando le difficoltà incontrate contro un avversario in salute e l’errore nel finale che avrebbe potuto compromettere il risultato.“A livello dinon penso che ci abbiano messo in difficoltà,noi la gara su un campo difficile. Chi ha giocato contro di loro ha sempre faticato. Quando hai tante occasioni, però, devi fare gol”, ha sottolineato, ribadendo l’importanza della concretezza sotto porta.Il tecnico ha poi puntato il dito su una disattenzione nel finale che avrebbe potuto costare caro: “Quello che è successo alla fine non lo tollero.