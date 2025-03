Spazionapoli.it - Napoli, annuncio a sorpresa in conferenza: succederà durante la sosta

Nellastampa post-partita, Antonio Conte organizzerà qualcosa di particolare per tenere in allenamento la squadraIlè in piena lotta Scudetto e non ha alcuna intenzione di mollare. Lo fanno sapere i tifosi azzurri, che hanno percorso centinaia di kilometri per arrivare al Penzo e sostenere la formazione azzurra. “Forza ragazzi, noi ci crediamo” hanno urlato dal settore ospiti, quando la squadra di Conte è andata a prendersi gli applausi nonostante lo zero a zero.Tante le occasioni sciupate contro il Venezia, ma non è possibile tornare indietro e rigiocare la partita. Dunque, Antonio Conte si rimbocca le maniche e pensa già alle prossime sfide. Deve risistemare qualcosa dal punto di vista tattico, ma soprattutto riavrà a disposizione David Neres al 100%. Chissà, invece, come tornerà dallaAnguissa.