Oasport.it - Nadia Battocletti vince i Campionati Italiani di Cross: freschezza da fuoriclasse, ora la strada

Leggi su Oasport.it

ha regalato grandissimo spettacolo aidi, dettando legge come da facile pronostico della vigilia sui pratoni di Cassino (in provincia di Frosinone). L’argento olimpico dei 10.000 metri ha voluto onorare l’impegno in chiusura di un inverno dove si è distinta in più occasioni,ndo gli Europei e il Campaccio oltre alla BoClassic.Latrentina ha completato gli otto chilometri con il tempo di 27:23, facendo la differenza con uno splendido attacco nel corso del penultimo dei quattro giri con cui ha tramortito la resistenza di due atlete del Burundi, iscritte alla Festa delnel contesto del campionato societario: Elvanie Nimbona (seconda con un ritardo di 29 secondi) e Francine Niyomukunzi (terza a 42 secondi).La 24enne aveva rinunciato ai grandi eventi internazionali indoor (gli Europei della scorsa settimana e i Mondiali previsti tra il 21 e il 23 marzo a Nanchino), riuscendo comunque a siglare il record italiano dei 3000 metri al coperto.