Ilrestodelcarlino.it - Nadeesha Uyangoda: i corpi e il razzismo

L’ultimo incontro del festival Lectura Mundi è stasera alle 20,30 a San Filippo Neri con la scrittricee il suo ’che contano’. Di origini srilankesi,è arrivata in Italia a 6 anni. Una storia come tante.si rende conto, fin da giovanissima, degli episodi die di intolleranza nei suoi confronti. Una realtà già affrontata in ’L’unica persona nera nella stanza’, e su cui ritorna nell’ultimo libro, dove alterna il racconto autobiografico alla narrazione di alcuni momenti storici chiave, in cui lo sport ha contribuito in modo determinante a costruire le nostre identità. A confrontarsi con lei sarà Silvia Albertazzi, docente emerita dell’Unibo.