Oasport.it - MXGP, Tim Gajser fa il vuoto in gara-1 a Cozer. Ottavo Bonacorsi

Uno straordinario Timsi è aggiudicato-1 del Gran Premio di Castiglia La Mancha. Sul tracciato di Cozar il pilota sloveno della Honda ha dominato la scena sin dal primo metro della prima manche, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali.Tim(Honda) ha chiuso-1 con un vantaggio di ben 43.2 secondi sul padrone di casa e collega di marchio Rubén Fernandez, mentre chiude al terzo posto l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 50.4.Quarta posizione per un altro oranje, Glenn Coldenhoff (Fantic) 57.9, mentre in quinta troviamo il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 1:08 ed in sesta lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 2:06.Chiude in settima posizione il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 2:22 davanti al nostro Andrea(Fantic)a 2:30 quindi nono il belga Lucas Coenen (KTM), mentre completa la top10 il francese Maxime Renaux (Yamaha).