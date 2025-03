Oasport.it - MXGP, Gajser domina anche gara-2 a Cozar e allunga nel Mondiale. Primo podio di Bonacorsi!

Leggi su Oasport.it

Timcompleta l’opera e fa en plein nel Gran Premio di Castilla-La Mancha 2025, secondo round stagionale delMotocross nella classe. Dopo essersi imposto nella Qualifying Race ed in-1, il formidabile sloveno della Honda hatola seconda mdomenicale sulla pista divincendo così per dispersione il GP odierno in terra iberica.Il cinque volte campione iridato ha fatto il vuoto in-2, rifilando distacchi abissali agli avversari e prendendo già un margine interessante nelcon la prospettiva dire ulteriormente nelle prossime tappe. Miglior risultato della carriera per Andrea, che ha agguantato uno splendido secondo posto con la Fantic centrando il suoin.Il bergamasco classe 2003, dopo l’ottava piazza della prima m, ha ottenutouna preziosa terza posizione overall nel GP castigliano alle spalle del compagno di squadra olandese Glenn Coldenhoff, più costante oggi con un quarto posto in-1 ed un terzo in-2.