Oasport.it - MX2, Liam Everts domina gara-2 a Cozar e fa suo il round di Castiglia e la Mancha, 3° Adamo

ha vinto in maniera nettissima-2 del Gran Premio die Lae, dopo il secondo posto della prima manche, si è aggiudicato il secondo appuntamento del Mondiale MX2 2025.Sul tracciato di(Husqvarna) ha rifilato distacchi enormi a tutti i rivali, incominciando dall’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) che ha chiuso con un ritardo di 1:21, mentre è terzo il nostro Andrea(KTM) con un distacco di 1:23. Quarta posizione per il tedesco Simon Langenfelder (KTM) a 1:34, mentre è quinto l’olandese Cas Valk (KTM) a 1:49.Sesta posizione per lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 1:59 che chiude davanti al francese Quentin Marc Prugnieres (KTM) a 2:26, davanti al ceco Julius Mikula (TM) a 2:27. Nono lo spagnolo Oriol Oliver (KTM) a 2:37, quindi completa la top10 il vincitore di-1, Ferruccio Zanchi (Honda) a un giro.