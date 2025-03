Oasport.it - MX2: Ferruccio Zanchi principe a Còzar! Il pilota vince una gara-1 fangosa nel GP di Castiglia

Gioia infinita a òozar, località spagnola che sta ospitando il GP di, secondo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2025 di motocross.ha infatti vinto con merito una-1 pesantemente caratterizzata dal terreno fangoso, figlio di una condizione meteorologica altamente problematica e migliorata solo durante la corsa.Una prova di forza maiuscola per ilin forza al team Honda ufficiale, bravissimo a passare per primo alla prima curva, mantenendo alto il ritmo alto fino al traguardo guidando con estrema sicurezza malgrado una stabilizzazione della moto precaria, tanto da mettere a dura prova tutti i big coinvolti.Nonostante un piccolo, leggero, errore arrivato a poco più di cinque minuti dalla fine, il diciottenne fiorentino si è imposto con il tempo di 35:43.