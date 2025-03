Quotidiano.net - Musk: “Hitler e Stalin non hanno ucciso milioni di persone...”. Il post condiviso e poi cancellato

Washington, 16 marzo 2025 – ", Mao enonassassinatodi. Lofatto i loro dipendenti pubblici”. Parole scritte su X da tale ‘Alice Smith’ e condivise dal ‘solito’ Elon, che poi ha provveduto ad annullare il ‘re’. L’ennesimo scivolone del consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sollevato un polverone sui social. Sul patron di Tesla sono piovute accuse di antisemitismo e nazismo, cheevidentemente spintoa rimuovere ogni traccia di una possibile adesione a slogan antidemocratici. Il gesto tradisce comunque la nota ambivalenza di, da cui peraltro lo stesso Trump non è immune, anche lui affascinato dai grandi dittatori del passato (e del presente, se ci mettiamo Putin). Basta andare indietro di neanche due mesi, all’insediamento del presidente, per recuperare quel braccio alzato dial pubblico dei sostenitori Maga (Make American Great Again, lo slogan di Trump), in cui era difficile non leggere un saluto romano.