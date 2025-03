Ilgiorno.it - Museo Leonardo 3, stop allo sciopero della fame: "Non abbiamo scalfito l’indifferenza del Comune"

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo giorni di protesta, Massimiliano Lisa, direttore del3 in Galleria Vittorio Emanuele, ha deciso di interrompere lointrapreso a inizio mese contro la decisioneGiunta comunale di mettere all’asta la sede che ospita ilfondato nel 2013. "Continuare - dice Lisa - mi farebbe del male, senza scalfire la loro indifferenza". In un comunicato il direttore delha espresso il proprio rammarico per l’atteggiamento delle istituzioni, definendo "un’offesa alla città" la mancanza di dialogo da parte dell’amministrazione. Per sostenere la sua battaglia, Lisa ha anche lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org, che ha raccolto finora circa 1.500 euro.