Forlitoday.it - Multe da 3.400 euro con i nuovi Tutor 3.0: la mappa delle telecamere sul tratto romagnolo dell'A14

Leggi su Forlitoday.it

Non sono pochi gli automobilisti che percorrendo undi autostrada, nel momento in cui si imbattono in un, rallentano all'improvviso o addirittura "inchiodano", convinti di dover rallentare la velocità come se stessero passando sotto a un qualunque autovelox. Su cosa siano e come.