Moviola Milan-Como Gazzetta | Marchetti si dimentica due gialli CorSport | dubbi sul contatto Dossena-Jimenez

Per quanto riguarda ladi, per laMatteosidue, per ilIlvince ma con tanta, troppa fatica. Contro ilarriva l’ennesima rimonta dell’era Sergio Conceiçao, prima la magia di Tijjani Reijnders per il goal di Christian Pulisic, poi una magia di Tammy Abraham per il goal del centrocampista olandese. Tijjani è lui il diavolo, prima lancia la rimonta e poi chiude la pratica con la sua classifica esultanza sotto una Sud che ha continuato la sua protesta contro Gerry Cardinale.ha bisogno dell’intervento del Var, sugrossisiduesulLEGGI ANCHE Pagelle, Rafael Leao e Santiago Gimenez stanno a guardare.