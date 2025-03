Oasport.it - MotoGP su TV8 oggi, GP Argentina 2025: a che ora la differita della gara in chiaro

Il Gran Premio didisi disputerà nella giornata di domenica 16 marzo. Il fuso orario farà sì che lavada in scena nella serata italiana. La classe regina sarà preceduta, nel pomeriggio europeo, dalle categorie formative. Dunque ordine canonico, con Moto3 e Moto2 a cimentarsi in pista primatop-class.LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP EDIALLE 14.40 E 19.00Latorna in calendario dopo un anno d’assenza. L’edizione 2024 fu infatti cancellata per ragioni legate alla mancata copertura finanziaria dell’evento, dinamica che aveva generato dubbi sulla possibilità di ritrovare concretamente l’appuntamento di Termas de Rio Hondo in questo.Nel 2023, invinse Marco Bezzecchi davanti a Johann Zarco e Alex Marquez. La Sprint fu invece preda di Brad Binder.