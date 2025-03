Oasport.it - MotoGP stasera in tv, GP Argentina 2025: orari warm-up e gara, streaming, diretta Sky, differita TV8

Oggi, domenica 16 marzo, andrà in scena il GP d’, secondo round del Motomondiale. Sul circuito di Termas de Rio Hondo i centauri di Moto3, Moto2 e disi daranno battaglia per conquistare la vittoria su una pista non facile da interpretare, resa particolarmente insidiosa per la presenza di non poche buche.LALIVE DI-UP EDIALLE 14.40 E 19.00Nella classe regina si deve prendere atto del percorso netto di Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha conquistato le vittorie nella Sprint Race e nel GP di Buriram (Thailandia), nonché nella Sprint di ieri, ottenuta sempre col medesimo ordine d’arrivo: Alex Marquez 2° e Francesco Bagnaia 3°, sull’altra Rossa Factory.Pecco sta cercando di trovare delle soluzioni alle problematiche emerse e il terzo posto di ieri nella citata Sprint, pure il medesimo anche del round asiatico, potrebbe essere un segnale del miglioramento compiuto dal piemontese.