Oasport.it - MotoGP, pagelle GP Argentina 2025: Marquez superiore, sonora bastonata per Bagnaia

Leggi su Oasport.it

GPMarc9: sembra essere tornato il dominatore del 2014, capace di vincere le prime dieci gare di quella stagione con la Honda. Oggi tante cose sono diverse, in primis gli avversari, ma per il momento l’impressione è quella di una netta superiorità su tutti ad eccezione di suo fratello Alex, l’unico in grado di stargli vicino almeno fino a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Innon aveva lo stesso margine della Thailandia, ma intanto sono già due weekend perfetti (pole, primo nella Sprint e nel GP) nelle prime due tappe del suo percorso da pilota ufficiale Ducati.Alex9: è di gran lunga il miglior avvio di stagione della sua carriera in. Tra Buriram e Termas de Rio Hondo ha collezionato ben quattro secondi posti (contando le Sprint) dietro solamente a Marc ma sempre davanti alla GP25 di