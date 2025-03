Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Argentina 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

, domenica 16 marzo, andrà in scena il GP d’, secondo round del Motomondiale. Sul circuito di Termas de Rio Hondo i centauri di Moto3, Moto2 e disi daranno battaglia per conquistare la vittoria su una pista non facile da interpretare, resa particolarmente insidiosa per la presenza di non poche buche.Nella classe regina si deve prendere atto del percorso netto di Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha conquistato le vittorie nella Sprint Race e nel GP di Buriram (Thailandia), nonché nella Sprint di ieri, ottenuta sempre col medesimo ordine d’arrivo: Alex Marquez 2° e Francesco Bagnaia 3°, sull’altra Rossa Factory.Pecco sta cercando di trovare delle soluzioni alle problematiche emerse e il terzo posto di ieri nella citata Sprint, pure il medesimo anche del round asiatico, potrebbe essere un segnale del miglioramento compiuto dal piemontese.