MotoGP, Marc Marquez vince anche il GP d'Argentina. Morbidelli sul podio, Bagnaia anonimo

La famigliacontinua a dettare legge e firma un’altra doppietta, monopolizzando le prime due posizioninel Gran Premio2025, secondo appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo la Thailandia,ha completato nuovamente un weekend perfetto (pole, primo nella Sprint e vittoria) imponendosi sulla pista di Termas de Rio Hondo davanti ad Alex proprio come in qualifica e nella gara breve del sabato.L’otto volte campione iridato ha raggiunto quota 90 successi in carriera nel Motomondiale, eguagliando Angel Nieto al terzo posto nella graduatoria all-time e ottenendo la 64ma affermazione complessiva nella classe regina. Questa voltaha dovuto alzare l’asticella e prendersi qualche rischio per avere la meglio sul fratello minore, che ha cercatodi scappare via verso metà gara non riuscendo però a respingere l’attacco ed il forcing finale del pilota factory Ducati.