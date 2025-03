Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Oggi ero più in difficoltà che in Thailandia, ma con gomme più usate mi sono sentito forte”

ha conquistato il successo del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2025 di. L’asso spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha vinto il confronto diretto col fratello Alex (Ducati Gresini) e prosegue nel proprio percorso magico di questa primissima parte di stagione. L’iberico, infatti, ha dato seguito alla pole-position e all’affermazione della Sprint Race di ieri.Un risultato che conferma il grande feeling che il fuoriclasse spagnolo ha con la GP25, riuscendo a cambiare letteralmente ritmo negli ultimi 5 giri e non dando modo a nessuno di rispondere. Un altro mattoncino del castello è stato posto da, in considerazione di un Francesco Bagnaia tutt’altro che brillante e solo quarto al traguardo, preceduto da un Franco Morbidelli (Ducati VR46) che ha saputo prendersi il terzo gradino del podio e stupire tutti con la scelta delle(morbida al posteriore).